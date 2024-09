Avezzano, Viabilità, lunedì 9 il sottopasso di via Aquila riapre al transito delle auto, tempi dimezzati rispetto al periodo previsto

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Buone notizie per la viabilità cittadina: come promesso dal primo cittadino, lunedì 9 settembre riaprirà al transito delle auto il sottopasso di via Aquila – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di un’apertura alle autovetture resa possibile dalla celerità dei lavori, in netto anticipo sui tempi previsti – aggiunge la nota pubblicata. Una richiesta esplicitamente formulata alla ditta dal sindaco Giovanni Di Pangrazio, quella di fare presto, che ha trovato riscontro positivo consentendo all’amministrazione di mantenere ancora una volta l’impegno preso con i cittadini – precisa il comunicato. “Lunedì riapriamo via Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Sembrava impossibile farlo in tre mesi – sottolinea il sindaco Giovanni Di Pangrazio che precisa – Opere di questo tipo devono avere sempre la precedenza nella tabella di marcia dei lavori pubblici, poiché riguardano la sicurezza dei cittadini – precisa il comunicato. Troppe volte qualche amministrazione le mette in secondo piano perché creano, inevitabilmente, disagi e polemiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma con la sicurezza sismica non si scherza, soprattutto in un territorio come il nostro – recita il testo pubblicato online. Ringrazio la ditta, gli uffici e tantissimi cittadini che ci stanno aiutando, utilizzando percorsi alternativi come la superstrada”. “I tempi di realizzazione degli interventi nel progetto esecutivo – spiega il progettista Giancarlo Gallese – erano di 300 giorni con riconsegna per il 7 aprile 2025. I lavori sono iniziati il 12 giugno – L’impresa, utilizzando i doppi turni, è riuscita a fare questa prima consegna parziale per il 9 settembre, in soli 90 giorni – precisa la nota online. Le auto, quindi, a partire dalle ore 18 di lunedì potranno tornare a transitare regolarmente lungo il sottopassaggio di via Aquila: per ora, infatti, l’accesso sarà limitato ai soli automobilisti; a fine mese, sistemate le ringhiere e l’illuminazione, potranno transitare anche i pedoni nel nuovo marciapiede pedonale che, nel frattempo, è stato sopraelevato rispetto al manto stradale con un rialzo di 1, 30 metri – precisa il comunicato. Il cantiere è andato avanti in maniera spedita e senza intoppi, agevolato anche dalla chiusura estiva degli istituti scolastici presenti in zona e così l’Amministrazione ha deciso di riaprire l’importante via di collegamento con il centro-città dove transiteranno anche gli autobus che portano gli studenti negli istituti scolastici – precisa il comunicato. Nella foto il progettista Giancarlo Gallese, e gli ingegneri Antonio Manna e Gabriele Antonini “I lavori di adeguamento sismico del sottopasso – sottolinea il progettista Gallese – consistono nel rinforzo degli impalcati e delle spalle dei due ponti stradali di Via Collelongo e Via dei Ferrovieri – aggiunge la nota pubblicata. con soletta armata collaborante, connessa con connettori di grande diametro alla piastra esistente dell’impalcato – Previsto anche un rinforzo all’intradosso impalcato con lamine di carbonio e un rinforzo delle spalle con l’inserimento di nuove barre di armatura – I lavori riguardano, inoltre, la cucitura impalcato-spalla per migliorare il vincolo in condizioni sismiche – L’Amministrazione Comunale ha richiesto di includere anche l’ adeguamento delle barriere architettoniche costituite dalle pendenze eccessive del marciapiede lato est di larghezza 150 cm, con una sopraelevazione di 130 cm dal piano stradale nei punti più critici, e la predisposizione di un impianto antiallagamento con pozzetto per l’alloggio di due pompe e due tubazioni e il trattamento superficiale di tutti i paramenti dei muri andatori e delle spalle del sottopasso comprese quelle del sottopasso ferroviario con riparazioni e protezioni speciali del calcestruzzo”. Dalle 18:00 di lunedì, quindi, in vista dell’apertura degli istituti scolastici, le vetture potranno nuovamente transitare su via Aquila – viene evidenziato sul sito web. Per i pedoni, appuntamento a fine mese – recita la nota online sul portale web ufficiale.

