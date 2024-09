Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Avviso di iscrizione al servizio di trasporto scolastico A.S. 2024/2025 a favore degli alunni frequentanti le scuole statali d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Avezzano residenti nel territorio comunale, con abitazione nelle località di Castelnuovo, Antrosano, Paterno, San Pelino, Caruscino, Cese, Borgo Incile e Borgo Via Nuova Si comunica ai Sig.ri genitori/tutori/affidatari che è stata disposta l’apertura dei termini dal giorno 11/09/2024 fino al giorno 30/09/2024 per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio di Trasporto Scolastico A.S.2024/2025, a favore degli alunni residenti nelle frazioni del territorio Comunale, frequentanti le scuole statali d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con abitazione nelle località di Castelnuovo, Antrosano, Paterno, San Pelino, Caruscino, Cese, Borgo Incile e Borgo via Nuova – La domanda dovrà essere presentata unicamente on-line accedendo allo sportello telematico del Comune di Avezzano dal seguente link: https://sportellotelematico – recita il testo pubblicato online. comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. avezzano – aq.it/ posizionarsi su “Servizi scolastici e per l’infanzia” e compilare il modulo seguendo le istruzioni ivi contenute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Responsabile dell’ufficio politiche scolastiche ed educative Dott.ssa Marika Di Pangrazio Iscrizione trasporto A.S. 2024-2025

