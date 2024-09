Bus frena: passeggero batte la testa e muore a Montesilvano

Un tragico incidente si è verificato a Montesilvano Marina, dove un uomo di 66 anni, residente a Brescia, ha perso la vita a bordo di un autobus. Il mezzo, appartenente alla società Tua, si trovava nei pressi della rotatoria di Santa Filomena quando è stato costretto a una frenata improvvisa per evitare un’auto che proveniva da una strada laterale. Durante la brusca manovra, il passeggero è caduto e ha violentemente battuto la testa contro un estintore, causandone il decesso.

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro del mezzo per ulteriori indagini, mentre la Polizia locale di Montesilvano e i soccorritori del 118 sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso. La società Tua ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia della vittima e ha sottolineato che le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.