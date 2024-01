Calcio, Chieti. Nota Chieti F.C. 1922 – Fabio Castellano

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Chieti Calcio attraverso il proprio portale web:

CHIETI – Chieti F.C. 1922 comunica di aver tesserato il centrocampista Fabio Castellano con contratto fino al 30 giugno 2025. Il classe ‘98 è cresciuto nell’Atalanta Under 19. Con i bergamaschi ha disputato due campionati Primavera da protagonista (58 presenze e 4 gol), prima di trasferirsi alla Pro Vercelli nella stagione 2016-17. In Piemonte 7 apparizioni con l’Under 19 e il debutto in Serie B il 22 ottobre 2016 nel match contro il Verona al Bentegodi – aggiunge la nota pubblicata. A fine stagione saranno 2 le presenze complessive in cadetteria – si legge sul sito web ufficiale. L’anno successivo il passaggio all’Ascoli, con cui colleziona altri tre gettoni tra i professionisti – precisa il comunicato. Successivamente, per Fabio si apre un percorso molto importante in Serie C, con più di 100 presenze tra Juve Stabia, Alessandria, Livorno, Pistoiese, Imolese e Fidelis Andria – si legge sul sito web ufficiale. A Fabio un caloroso benvenuto nella famiglia neroverde!

