Calcio, Chieti. Serie D 18^ giornata, Vastogirardi-Chieti 1-1: il tabellino del match

Il 2023 del Chieti inizia con un pareggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Allo stadio “F. Di Tella” i neroverdi di mister Chianese passano in vantaggio al 40′ con Cesario, pareggia la contesa Ruggieri – Il tabellino del match: VASTOGIRARDI: Petriccione, Canale (dal 74′ Anzano), Panaro (dal 87′ Iacullo F.), Modesti, Ruggieri, Grandis Tomas, Fiori (dal 68′ Sergio), Antogiovanni (dal 87′ Iacullo), Khoris (dal 80′ Makni), Calemme, Hernandez. A disposizione: Piga, Gargiulo, Solimeno, Antinucci, Bentos. All. Coletti CHIETI: Serra, Spinelli, Mollica, Paglia (dal 84′ Bregasi), Vaccaro, Salto, Cesario (dal 66′ Mancini), Mercuri, Riosa, Di Prisco (dal 75′ Masawoud), Rossi G. A disposizione: Vitiello, Natella, Marino, D’Innocenzo, Pichard, Barbetta – si legge sul sito web ufficiale. All. Chianese Marcatori: 40′ Cesario, 56′ Ruggieri Arbitro: Francesco D’Andria (Nocera Inferiore)Assistenti: Emanuele Petrakis (Siena), Angelo Mazza (Reggio Calabria) Ammonizioni: 49′ Mercuri, 51′ SerraEspulsioni: 66′ Mercuri Note: 1′ rec. primo tempo, 5 ‘rec. secondo tempo

