Calcio, Chieti. Serie D 25^giornata, Team Nuova Florida-Chieti 0-0: il tabellino del match

Chieti Calcio, ultime dal sito web della società neroverde:

Al “Marco Mazzucchi” di Ardea il Chieti conquista un punto in 9 uomini contro il Team Nuova Florida – viene evidenziato sul sito web. Ecco il tabellino della partita: TEAM NUOVA FLORIDA: Spadini, Pacillo, Basualdo, Tamburlani, Menghi (dal 46′ Valentini), Muzzi (dal 84′ Penco), Vari (dal 46′ Moretti), Contini, Spina, Zitelli (dal 63′ Miola), Sebastiani – precisa il comunicato. A disposizione: Bonanni, Ferrari, Scognamiglio, Quinterno, Mocanu. All. Boccolini CHIETI: Serra, Spinelli (dal 63′ Liepa), Vaccaro, Paglia, Di Renzo, Salto, Mancini, Mercuri, Cesario (dal 46′ Barbetta), Rossi, Romagno (dal 54′ Anticoli). A disposizione: Piarulli, Bregasi, Di Meo, D’Innocenzo, Campera, Bordon. All. Di Marzio Marcatori: Arbitro: Pierfrancesco Saugo (Bassano del Grappa) Assistenti: Camillo Amarante (Castellammare di Stabia), Antonio Cafisi (Nocera Inferiore) Ammonizioni: 13′ Vaccaro, 19′ Vaccaro, 25′ Salto, 26′ Contini, 46′ Paglia, 50′ Basualdo, 58′ Anticoli.Espulsioni: 19′ Vaccaro, 70′ Liepa Note: 2′rec. primo tempo, 4 ‘rec. secondo tempo

