Calcio, Chieti. Serie D 28^giornata, Chieti-Trastevere 1-2: il tabellino del match

Chieti Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il Trastevere espugna lo Stadio Angelini grazie alle reti di Calderoni e Lo Porto – aggiunge testualmente l’articolo online. Per i neroverdi in gol Masawoud nel primo tempo – Il tabellino della partita: CHIETI: Serra, Spinelli, Vaccaro (dal 90′ Cesario), Liepa (dal 78′ Paglia), Di Renzo, Salto, Masawoud, Mercuri, Mancini (dal 56′ Barbetta), Rossi (dal 85′ D’Innocenzo), Anticoli (dal 67′ Romagno). A disposizione: Piarulli, Di Prisco, Bregasi, Bordon. All. Chianese TRASTEVERE: Alessandri, Cervoni, Laurenzi, Lo Porto, Massimo (dal 85′ De Costanzo), Santovito, Bertoldi (dal 72′ Tortolano), Crescenzo (dal 80′ Santarelli), Alonzi, Calderoni (dal 59′ Briatico) , Baldari (dal 51′ Valentini). A disposizione: Imbastaro, Giordani, De Costanzo, Berardi, Ciotoli. All. Cioci Marcatori: 9′ Masawoud (Chieti), 32′ Calderoni (Trastevere), 89′ Lo Porto (Trastevere) Arbitro: Leonardo Falleni (Livorno)Assistenti: Marco Alfieri (Prato), Matteo Bertelli (Firenze) Ammonizioni: 17′ Cervoni (Trastevere), 35′ Vaccaro (Chieti), 39′ Laurenzi (Trastevere), 54′ Masawoud (Chieti), 74′ Tortolano (Trastevere), 94′ Santovito (Trastevere)Espulsioni: Note: 1′rec. primo tempo, 5‘rec. secondo tempo

