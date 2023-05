Calcio, Chieti. Serie D 34^ giornata, Chieti-Matese 2-0: il tabellino del match

- Advertisement -

Chieti Calcio, ultime dal sito web della società neroverde:

Il Chieti chiude la stagione nei migliori dei modi vincendo 2-0 contro il Matese – si apprende dalla nota stampa. In gol Spinelli nel primo tempo, Bregasi nella ripresa – viene evidenziato sul sito web. Il tabellino della partita: CHIETI: Serra (dal 77′ Piarulli), Spinelli, Marino, Paglia (dal 62′ Barbetta), Di Renzo, Salto, Masawoud, Liepa (dal 46′ Bregasi), D’Innocenzo (dal 84′ Campera), Rossi (dal 50′ Anticoli), Mancini – precisa il comunicato. A disposizione: Piarulli, Vaccaro, Della Pelle, Cesario, Riosa – si apprende dal portale web ufficiale. All. Chianese MATESE: Governali, Camorani, Setola, Ricciardi, Szyszka, Riccio (dal 59′ Setola), Carnevale, Ricamato, Sorrentino (dal 46′ Salatino), Napoletano (dal 78′ D’Andrea), Langellotti (dal 64′ Reda) . A disposizione: Palombo, Vicario, De Marco, Blando, Rabini – All. Urbano Marcatori: 37′ Spinelli, 55′ Bregasi Arbitro: Nirintsalama T. Andriambelo (Roma1)Assistenti: Beatrice Neroni (Ciampino), Giada Di Carlantonio (Tivoli) Ammonizioni:Espulsioni: Note: 1′rec. primo tempo, 4’rec. secondo tempo

