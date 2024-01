Calcio, Chieti. Serie D, Chieti-Atletico Ascoli: info biglietti e accrediti (17 gennaio)

Chieti Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Si torna subito in campo – Domani alle ore 14:30 si giocheranno i minuti restanti della partita contro l’Atletico Ascoli – precisa la nota online. Ecco tutte le info per i biglietti e gli accrediti – aggiunge la nota pubblicata. MODALITÀ DI ACQUISTO I biglietti sono acquistabili in tutte le rivendite Ciaotickets d’Italia e sul sito internet: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/chieti-atletico-ascoli-calcio A questo link, invece, è possibile cercare il punto vendita Ciaotickets più vicino: https://www.ciaotickets.com/punti-vendita – TARIFFE BOTTEGHINO (senza prevendita) POLTRONISSIMA: €24 (vendita consentita solo al botteghino)TRIBUNA Centrale: €19 – ridotto: €9TRIBUNA Laterale: €14 – ridotto €6,50CURVA VOLPI: €7 – ridotto: €3 TARIFFE ONLINE TRIBUNA Centrale: €19+prevendita – ridotto: €9+prevenditaTRIBUNA Laterale: €14+prevendita – ridotto: €6,50 + prevenditaCURVA VOLPI: €7 +prevendita – ridotto: €3+prevenditaCURVA OSPITI: €7 – ridotto: €3(vendita consentita esclusivamente online entro le 19:00 di martedì 16 gennaio (oggi). Si precisa che il giorno della partita non sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino dello stadio). *Biglietto ridotto per: Under 16, Over 70, Donne, Disabile con percentuale inferiore al 100% (no accompagnatore) ORARI BOTTEGHINO STADIO ANGELINIDomani dalle 10 alle 14 Sarà possibile entrare allo stadio mostrando agli addetti al servizio i tagliandi acquistati per la partita del 07 gennaio – riporta testualmente l’articolo online. Restano validi gli abbonamenti.

