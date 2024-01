Calcio, Chieti. Serie D, Chieti-Atletico Ascoli: info biglietti e accrediti

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Chieti Calcio attraverso il proprio portale web:

Giro di boa e prima partita del 2024 allo Stadio Angelini – Domenica 7 gennaio, ore 14:30, il Chieti di mister Iezzo ospita l’Atletico Ascoli – precisa il comunicato. Ecco tutte le info sui biglietti e accrediti – precisa la nota online. MODALITÀ DI ACQUISTO I biglietti sono acquistabili in tutte le rivendite Ciaotickets d’Italia e sul sito internet: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/chieti-atletico-ascoli-calcio A questo link, invece, è possibile cercare il punto vendita Ciaotickets più vicino: https://www.ciaotickets.com/punti-vendita – viene evidenziato sul sito web. TARIFFE BOTTEGHINO (senza prevendita) POLTRONISSIMA: €25 (vendita consentita solo al botteghino)TRIBUNA Centrale: 20€ – ridotto: €10TRIBUNA Laterale: 15€ – ridotto €7,50CURVA VOLPI: 8€ – ridotto: €4 TARIFFE ONLINE TRIBUNA Centrale: 20€+prevendita – ridotto: €10+prevenditaTRIBUNA Laterale: 15€+prevendita – ridotto €7,50 + prevenditaCURVA VOLPI: 8€ +prevendita – ridotto: €4+prevenditaCURVA OSPITI: 8€+prevendita – ridotto: €4+prevendita (vendita consentita esclusivamente online entro le 19:00 di sabato 06 gennaio – riporta testualmente l’articolo online. Si precisa che il giorno della partita non sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino dello stadio). *Biglietto ridotto per: Under 16, Over 70, Donne, Disabile con percentuale inferiore al 100% (no accompagnatore)*Biglietto gratuito per: Under 10 – Disabile con percentuale al 100% e accompagnatore BOTTEGHINO STADIO (SOLO PER I TIFOSI LOCALI) I biglietti potranno essere acquistati anche al botteghino dello stadio – Per permettere un regolare ed efficiente svolgimento della vendita la società mette a disposizione il proprio personale da venerdì fino a domenica ore 14.Venerdì 05 dicembre: dalle ore 16 alle 19Sabato 06 dicembre: dalle ore 10 alle 14, dalle ore 16 alle 19Domenica 07 dicembre: dalle ore 10 alle 14 SI INVITANO TUTTI I TIFOSI A RECARSI IN ANTICIPO PRESSO IL BOTTEGHINO DELLO STADIO E DI MUNIRSI DELL’ESATTO IMPORTO PER EVITARE PERDITE DI TEMPO ACCREDITIPer le richieste d’accredito si prega di seguire le indicazioni contenute in questo link: https://www.chietifc1922.com/accrediti/

