Calcio, Chieti. Serie D, Vastogirardi-Chieti: info biglietti settore ospiti

Chieti Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei neroverdi:

CHIETI – Domenica 8 gennaio, alle ore 14:30, il Chieti affronterà allo stadio “Filippo Di Tella” il Vastogirardi – aggiunge la nota pubblicata. Per la gara valevole per la 18isima giornata del campionato di Serie D – Girone F, i tifosi neroverdi potranno acquistare i biglietti (prezzo €10) presso il botteghino dello stadio il giorno della partita – si apprende dal portale web ufficiale. Si raccomanda di presentarsi in anticipo sull’orario dell’evento per evitare lunghe attese – recita la nota online sul portale web ufficiale.

