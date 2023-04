Calcio, Chieti. SETTORE GIOVANILE SECONDO TROFEO SPRING CUP – GIULIO TESTI

- Advertisement -

Chieti Calcio:

Dal 29 aprile al 01 maggio, la nostra Juniores parteciperà al Secondo Trofeo Spring Cup. Un torneo che prevede due gironi di qualificazione e poi le finali per il 1/2° e 3/4° posto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Chieti è stato inserito nel raggruppamento A insieme a Pontedera Primavera, San Miniato e AS Vilù Casarani – aggiunge la nota pubblicata. Nel raggruppamento B, invece, ci saranno Montevarchi Primavera, Lucchese Primavera, Pontedera U.19 e ASD San Giorgio – I nostri ragazzi scenderanno in campo due volte il 30 aprile e poi disputeranno l’ultima gara del girone il 1° maggio – IL NOSTRO CALENDARIO 30/04 – ore 10:00 | Chieti vs AS Vilù Casarani (Stadio “Mannucci” di Pontedera) 30/04 – ore 17:00 | Chieti vs San Miniato (Oltrera) 01/05 – ore 09:00 | Chieti vs Pontedera (Oltrera) Lunedì 1° maggio sarà anche la giornata delle finali presso lo Stadio “Mannucci” di Pontedera – si apprende dal portale web ufficiale. Il programma: 01/05 – ore 16:00 | Finale 3/4° posto 01/05 – ore 18:00 | Finale 1/2° posto

La notizia e' stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Chieti Calcio. Fonte: chietifc.it