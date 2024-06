Calcio, Pescara. AL VIA IL SUMMER CAMP ACCADEMIA DEL PORTERE

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Iniziata ufficialmente questa mattina la settima edizione del Summer Camp Accademia del Portiere Pescara calcio, in programma dal 26 al 29 giugno allo Stadio Mastrangelo di Montesilvano, con uno stage di applicazione tecnica dedicata ai numeri uno provenienti da diverse società della Regione e non solo – aggiunge testualmente l’articolo online. Allenamenti in programma in doppia seduta giornaliera, con pausa pranzo a in riva al mare presso lo stabilimento Lido Trocadero, per aggiungere allegria e convivialità al corso di preparazione tecnica ideato dagli istruttori Pescara calcio con il suo settore giovanile e coordinato da mister Cozzi – precisa la nota online. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook @accademiadelportiere

