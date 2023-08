Calcio, Pescara. ALLENAMENTO CON IL NOTARESCO RIPRESA LAVORI MARTEDI’

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:

Allenamento con partitella insieme al Notaresco Calcio, compagine di serie D guidato dall’ex Alessandro Bruno, presso lo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina davanti a una discreta cornice di pubblico – recita il testo pubblicato online. Nel primo tempo mister Zeman manda in campo Plizzari, Squizzato, Merola, Brosco, Pierno, Manu, Pellacani, Moruzzi, Cuppone, Dagasso (sostituito in corso da Tunjov a seguito di uno scontro di gioco), Cangiano; risponde il Notaresco con Barzanti, Casella, Pietrantonio, D’Aloia, Ferri, Antezza, Forcini, Tringali, Marracone, Bonfiglio, Saccomanni – precisa il comunicato. Nel secondo tempo girandola di sostituzioni per aumentare il minutaggio nelle gambe, con mister Zeman che ridisegna la formazione biancazzurra mandando in campo Ciocci, Milani, Masala, Aloi, Accornero, Floriani Mussolini, Mesik, De Marco; fermi per l’occasione, ma a disposizione della formazione adriatica, Barretta, Belloni, Mora, Kolaj, Staver. Lavoro differenziato per Vergani, che prosegue il suo percorso di recupero e Tommasini, fermo per un leggero risentimento muscolare ma rientrerà in gruppo alla ripresa degli allenamenti – precisa il comunicato. Il Notaresco nel secondo tempo approfitta della bella vetrina per mandare in campo altri giovani interessanti come Santarelli, Costantini, Campestre, Patanè, Di Bartolo, Intinacelli, Patrizi, Pulsoni, Braghini, Mattielli, Mecomonaco – Termina 5 a 1 per i biancazzurri, con gol iniziale del giovane Saccomanni del Notaresco a cui risponde il Pescara con Merola, Aloi, Tunjov, Accornero e Di Marco – aggiunge testualmente l’articolo online. Libero lunedì e ripresa dei lavori fissato a martedì pomeriggio alle ore 17:30 allo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina, seguiranno gli allenamenti previsti tutte le mattine con inizio ore 8:30 e le doppie sedute di mercoledì e venerdì pomeriggio con inizio ore 17:30. Immagini ph Massimo Mucciante

