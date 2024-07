Calcio, Pescara. ANDREA FERRARIS E’ BIANCAZZURRO

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Arriva dalla società AC Monza il neo Biancazzurro Andrea Ferraris e si trasferisce alla Delfino Pescara 1936 a titolo definitivo – recita il testo pubblicato online. Attaccante, nato a Torino il 22 febbraio del 2003, con la primavera biancorossa ha totalizzato 83 presenze e realizzato 50 gol. Nella stagione sportiva appena conclusa si è messo in evidenza con le sue 21 reti e rivestito il ruolo di capitano – riporta testualmente l’articolo online. Debutto in serie A il 25 maggio 2024 nell’ultima giornata contro la Juventus. Benvenuto in #CasaPescara Andrea

