Calcio, Pescara. APERTURA CURVA SUD

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:La Delfino Pescara 1936, a seguito delle numerose richieste di biglietti e della residua disponibilità rimasta in Curva Nord, dalle ore 16.30 di oggi attiversa’ la vendita dei biglietti anche del settore Curva SUD; La società ringrazia la Questura di Pescara per la disponibilità e la preziosa collaborazione offerte nella organizzazione e gestione dei servizi di ordine pubblico, Si ricorda che il prezzo del biglietto è di € 10.00= ed i ridotti € 7.00= oltre diritti di prevendita; Il giorno della gara sarà di € 12.00= e i ridotti € 9.00= oltre diritti di prevendita – si legge sul sito web ufficiale.

