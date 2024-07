Calcio, Pescara. APRE IL NUOVO THE OFFICIAL PESCARA STORE TARGATO JOMA SPORT

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Giornata di apertura per il nuovo The Official Pescara Store targato Joma Sport In video il commento di Alessandro Annibale, responsabile Commerciale Joma Italia, presente insieme al presidente Daniele Sebastiani all’apertura del nuovo store in via Carducci 69 in pieno centro cittadino a Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Giornata di apertura per il nuovo The Official Pescara Store targato Joma Sport In video il commento di Alessandro Annibale, responsabile Commerciale Joma Italia, presente insieme al presidente Daniele Sebastiani all’apertura del nuovo store in via Carducci 69 in pieno centro cittadino a Pescara –

Lo riporta un articolo pubblicato, oggi, dal servizio informativo della Pescara Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com