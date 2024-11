Calcio, Pescara. DAVIDE MEROLA AL GRAN CALA’ DEL CALCIO

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Il nostro Davide Merola premiato come Miglior Calciatore Girone B nella categoria Lega Serie C – Best Awards – Stagione 2023-2024 in occasione del gran gala del calcio a Villa Egidio di Borgo Grappa in provincia di Latina – Il nostro Davide Merola premiato come Miglior Calciatore Girone B nella categoria Lega Serie C – Best Awards – Stagione 2023-2024 in occasione del gran gala del calcio a Villa Egidio di Borgo Grappa in provincia di Latina – viene evidenziato sul sito web.

Lo riporta un articolo pubblicato, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 23, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com