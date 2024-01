Calcio, Pescara. DIARIO BIANCAZZURRO VERSO PESCARA – PERUGIA

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

Continua la preparazione dei BiancAzzurri in vista della prossima sfida di campionato Pescara – Perugia in programma lunedì sera con inizio ore 20,30 allo Stadio Adriatico Cornacchia di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Sei allenamenti in 3 giorni per gli uomini di Zeman, con ritmi serrati ed esercitazioni volti a migliorare l’attuale posizione di classifica, che vedrà contro il Perugia uno scontro diretto in chiave posizioni di vertice del campionato lega pro now. Tutti a disposizione per mister Zeman, con il solo Filippo Pellacani in disparte per cercare di recuperare la condizione fisica e dare una mana ai compagni nel minor tempo possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Domani come nella giornata odierna è prevista una seduta di lavoro unica al mattino – porte chiuse – seguirà la conferenza pre-partita, anticipata per motivi giornalistici, di mister Zeman presso la sala conferenze del’Ekk Hotel di Città Sant’Angelo e domenica seduta di rifinitura – porte chiuse – presso lo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si legge sul sito web ufficiale.

