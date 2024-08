Calcio, Pescara. DOPPIA SEDUTA PER I BIANCAZZURRI DOMANI TERMINA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Doppia seduta di allenamento per i biancazzurri di mister Baldini allo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina con lavoro di forza al mattino e tattica nel pomeriggio – Allenamento differenziato per Edoardo Pierozzi, a causa di un risentimento muscolare in seguito a un contrasto di gioco durante la partita esterna di Terni; proseguono il loro personale percorso di recupero Davide Merola, oggi rientrato parzialmente in gruppo con alcune esercitazioni e il giovane portiere Nicolò Profeta – si apprende dal portale web ufficiale. Domani prevista ancora una doppia seduta di allenamento, mentre giovedì è in programma un allenamento congiunto con la Vis Ciarratina, compagine di prima categoria, con ingresso gratuito per il pubblico presso lo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – Ricordiamo a tutti i tifosi, che domani è l’ultimo giorno utile per la sottoscrizione dell’abbonamento per le gare interne del Pescara Calcio per Stagione Sportiva 2024-2025.

