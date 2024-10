Calcio, Pescara. IL NOSTRO CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI VINCENZO MARINELLI

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Con enorme dispiacere apprendiamo la notizia della scomparsa del nostro presidente onorario Vincenzo Marinelli – aggiunge la nota pubblicata. Difficile trovare in questo momento le parole giuste in grado di dipingere una persona solare ed energica come Vincenzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Una persona sempre presente come tifoso, amico e per molti un padre – Un sostegno a cui si faceva riferimento nei momenti difficili, attimi in cui era sempre pronto ad allungarti una mano e trascinarti in quel vortice di vitalità e allegria contagiosa che lo circondava – si apprende dal portale web ufficiale. Di fotografie per ricordarti ne abbiamo tante – si apprende dalla nota stampa. Promozioni, delusioni, lu Pescar, la Nazionale, circondato sempre da amici o giovani pronti a chiedere consigli per raggiungere un sogno, spesso avverati, in quella carambola di passione che ti ha caratterizzato, ma preferiamo ricordarti così, una foto semplicissima, come lo eri tu Vincenzo, mentre passeggi su un campo da gioco in attesa che un’altra partita si posizioni nell’archivio dei ricordi, una storia che ti ha visto da sempre protagonista, la stessa che oggi noi rileggiamo per ricordarti per sempre – Il presidente Daniele Sebastiani e la Delfino Pescara 1936 tutta, si stringe con affetto al dolore di familiari, amici e tifosi porgendo le più sentite condoglianze, abbracciandoti per l’ultima volta, con commozione e tanta tristezza – viene evidenziato sul sito web. Ciao Vincenzo Marinelli

