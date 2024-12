Calcio, Pescara. IL PESCARA CALCIO OSPITE DELL’ASSOCIAZIONE AGBE

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Come ogni anno, i giocatori del Pescara Calcio hanno fatto visita all’associazione AGBE di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Mister Baldini, Filippo Pellacani, Luca Valzania e Ivan Saio accompagnati dal presidente Daniele Sebastiani, hanno fatto visita questo pomeriggio nei locali dell’associazione AGBE, sede del progetto “Casa-Ospedale-Casa” in via della Portella, portando sorrisi ed emozioni ai ragazzi presenti in un momento di condivisione e solidarietà che rafforza quel naturale legame tra squadra e comunità.Come ogni anno, i giocatori del Pescara Calcio hanno fatto visita all’associazione AGBE di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Mister Baldini, Filippo Pellacani, Luca Valzania e Ivan Saio accompagnati dal presidente Daniele Sebastiani, hanno fatto visita questo pomeriggio nei locali dell’associazione AGBE, sede del progetto “Casa-Ospedale-Casa” in via della Portella, portando sorrisi ed emozioni ai ragazzi presenti in un momento di condivisione e solidarietà che rafforza quel naturale legame tra squadra e comunità.

