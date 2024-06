Calcio, Pescara. IL PESCARA RINGRANZIA ERREA SPORT

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Tredici anni di storia non si possono salutare con una semplice stretta di mano, per questo motivo, il presidente Daniele Sebastiani e la società Delfino Pescara 1936 con questa nota inviano il proprio messaggio di ringraziamento alla Errea Sport e alla famiglia Gandolfi per questo lunghissimo periodo l’uno al fianco dell’altro – riporta testualmente l’articolo online. Un rapporto di stima e amicizia reciproca che rimarrà impresso nel tempo, come le tante storie che ci legano e che ci portano oggi a salutarvi con affetto – recita il testo pubblicato online. Grazie Errea, dal presidente Daniele Sebastiani e dalla Delfino Pescara 1936

