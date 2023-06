Calcio, Pescara. Il Pescara si unisce al cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi

- Advertisement -

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

Con enorme dispiacere apprendiamo della scomparsa di Silvio Berlusconi – precisa la nota online. La Delfino Pescara 1936 porge le piu sentite condoglianza ai familiari e alla società Monza calcio – riporta testualmente l’articolo online. “Quello affrontato sotto la sua presidenza è stato un Milan vincente e ricco di campioni – aggiunge la nota pubblicata. Il cordoglio del Club per la scomparsa di Silvio Berlusconi, un punto di riferimento per il mondo del calcio e per il nostro paese”. Daniele Sebastiani

