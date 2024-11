Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI OSPITI AREZZO-PESCARA

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Riceviamo e pubblichiamo alcune info sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti dello Stadio Città Di Arezzo, per la partita in programma domenica 17 novembre 2024 tra AREZZO e PESCARA. Vendita dei biglietti attiva presso i rivenditori autorizzati Ticketone fino alle ore 19 di sabato 16 novembre 2024. Da giovedì 14 novembre 2024 attiva anche la vendita online sul sito https://sport.ticketone – si apprende dalla nota stampa. it fino alle ore 19 di sabato 16 novembre 2024. L’acquisto di altri settori non è consentita ai residenti della provincia di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Si ricorda che il biglietto è nominativo, ed è necessario per questo abbinarlo sempre a un documento di identità valido – recita il testo pubblicato online. PREZZO BIGLIETTO: 13 €+diritti di prevendita INGRESSO GRATUITO SOTTO I 6 ANNI

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, poco fa, dal servizio stampa della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com