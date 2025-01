Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI OSPITI PIANESE – PESCARA

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Di seguito alcune informazioni inerenti la vendita per i biglietti della prossima partita esterna del PESCARA CALCIO, in programma domenica 19 gennaio 2025, contro la Pianese, valida per la 23ª giornata del campionato di Serie C NOW 2024/25 I tagliandi potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 18 gennaio 2025 al costo di 15 euro più i diritti di prevendita – si legge sul sito web ufficiale. I residenti nella provincia di Pescara potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il settore ospiti – aggiunge la nota pubblicata. indirizzo accrediti

