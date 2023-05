Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI PESCARA – VIRTUS ENTELLA

- Advertisement -

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:

La Lega Italiana Calcio Professionistico ha reso noti i prezzi dei biglietti per la gara di SABATO, 27 maggio 2023, che si svolgerà allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara con inizio alle 20.30 PESCARA – VIRTUS ENTELLA TRIBUNA CENTRALE € 37,00= Ridotti € 27,00= TRIBUNA MAIELLA LATERALE € 27,00= Ridotti € 20,00= TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE € 21,00= Ridotti € 15,50= TRIBUNA ADRIATICA LATERALE € 15,50= Ridotti € 12,50= CURVA NORD € 13,50= Ridotti € 9,50= CURVA SUD € 13,50= Ridotti € 9,50= ETTORE OSPITI € 13,50= Ridotti € 9,50= Canale di vendita: Vivaticket. I prezzi sono comprensivi del diritto di prevendita fisso di € 1,50= per ciascun biglietto – Per i biglietti acquistati on-line e punti vendita vivaticket potranno aggiungersi le commissioni di vendita – Purtroppo, i ristretti tempi a disposizione per la vendita dei tagliandi, non consentono di concedere ai nostri abbonati la prelazione sul posto occupato durante il Campionato – I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19.00 di venerdì 26 maggio 2023. Per l’acquisto dei biglietti saranno attive tutte le rivendite autorizzate “Vivaticket” del territorio nazionale oltre alla possibilità di acquistare il biglietto on-line sul sito www.vivaticket.com e presso lo store della Pescara Calcio – ACCREDITI Tutte le richieste di accrediti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì, 26 maggio 2023 all’indirizzo accrediti@pescaracalcio – recita il testo pubblicato online. com e saranno concesse nei limiti dei posti a disposizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ACCREDITI STAMPA Tutte le richieste di accredito dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì, 26 maggio 2023 all’indirizzo ufficio – riporta testualmente l’articolo online. stampa@pescaracalcio – riporta testualmente l’articolo online. com, su carta intestata della testata giornalistica richiedente, e allegando alla domanda il tesserino ODG e documento di riconoscimento del giornalista da accreditare – Tutte le domande saranno evase sino al termine dei posti a disposizione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E' quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dalla Pescara Calcio