Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI PESCARA – VIRTUS VERONA

Pescara Calcio

La Lega Italiana Calcio Professionistico ha reso noti i prezzi dei biglietti per la gara di LUNEDI', 22 maggio 2023, che si svolgerà allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara con inizio alle 20.30. PESCARA – VIRTUS VERONA TRIBUNA CENTRALE € 37,00 euro, ridotti € 27,00 euro. TRIBUNA MAIELLA LATERALE € 27,00 euro, ridotti € 20,00 euro. TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE € 21,00 euro, ridotti € 15,50 euro. TRIBUNA ADRIATICA LATERALE € 15,50 euro, ridotti € 12,50 euro. CURVA NORD € 13,50, ridotti € 9,50 euro. SETTORE OSPITI (prezzo unico) € 13,50 euro. Curva Sud: chiusa al pubblico. Canale di vendita: Vivaticket. I prezzi sono comprensivi del diritto di prevendita fisso di € 1,50 euro per ciascun biglietto. Per i biglietti acquistati on-line potranno aggiungersi le commissioni di vendita. Dall'apertura delle vendite e fino alle ore 23.59 di giovedì 18 maggio 2023, la vendita sarà riservata esclusivamente ai titolari dell'abbonamento Pescara Calcio valido per la corrente stagione sportiva 2022/23 e avranno così possibilità di confermare il proprio posto occupato durante il campionato. Dalla mattina di venerdì 19 maggio 2023, alle ore 10,00, sarà attivata la vendita libera per tutti. I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita da venerdì 19 maggio 2023 e fino alle ore 19.00 di domenica 21 maggio 2023. Per l'acquisto dei biglietti saranno attive tutte le rivendite autorizzate "Vivaticket" del territorio nazionale, oltre alla possibilità di acquistare il biglietto on-line sul sito www.vivaticket.com e presso il Pescara Calcio Store. Si precisa altresì che tutte le richieste di accrediti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di sabato 20 maggio 2023 all'indirizzo accrediti@pescaracalcio.com, per la stampa ufficio.stampa@pescaracalcio.com, e saranno concesse nei limiti dei posti a disposizione.

