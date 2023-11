Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI SETTORE OSPITI ENTELLA – PESCARA

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

La Virtus Entella S.r.l. comunica che i tifosi ospiti potranno acquistare i biglietti del settore “Gradinata Nord” (1729 posti) al costo di € 9,00 compresi i diritti di prevendita – si apprende dal portale web ufficiale. La vendita sarà attiva sino a venerdì 1° dicembre alle ore 19 ‘on line’ su www.etes.it nonché presso tutte le rivendite Etes ed in particolare: Bar Manu Viale Vespucci, 79 – Pescara (Pe) Il giorno della partita non saranno in vendita biglietti del settore “Gradinata Nord”. I bambini sino a 6 anni potranno entrare gratuitamente, previo il rilascio del biglietto omaggio da richiedere all’indirizzo di posta elettronica accrediti@entella – it entro il termine perentorio di giovedì 30 novembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per qualsiasi informazione, contattare la segreteria oppure l’ufficio biglietteria della Virtus Entella attraverso telefono (0185/598020) oppure posta elettronica (accrediti@entella – si legge sul sito web ufficiale. it).

