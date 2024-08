Calcio, Pescara. INFO INGRESSO STRISCIONI PER LA STAGIONE SPORTIVA 24/25

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Riceviamo e pubblichiamo, la comunicazione da parte della Questura di Pescara inerente l’ingresso degli striscioni per la stagione sportiva 2024-2025. In riferimento alla circolare nr.555/ONMS/2024 dell’8 agosto 2024, dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dovendo questo Ufficio provvedere al successivo inoltro al CNIMS, preghiamo di voler comunicare entro e non oltre il 20 agosto 2024, via pec all’indirizzo dipps158.00f0@pecps.poliziadistato – recita il testo pubblicato online. it, l’elenco degli striscioni per i quali si richiede l’accredito all’Ingresso presso lo stadio “Adriatico – Giovanni Cornacchia” per la prossima stagione calcistica – si legge sul sito web ufficiale. La documentazione dovrà contenere: Elenco, in formato Word degli striscioni per i quali si richiede l’accredito in via definitiva per tutta la stagione, contenente una breve descrizione comprensiva delle seguenti voci: Gruppo Dicitura Misure Settore di esposizione Materiale Foto in formato jpg del singolo striscione (per gli striscioni di lunghe dimensioni la foto dovrà essere effettuata per intero e non frammentata) documentazione completa (richiesta formale, documento di identificazione e recapito telefonico richiedente, certificati di omologazione degli striscioni relativa alla resistenza al fuoco). Tali striscioni saranno poi valutati in sede GOS.

