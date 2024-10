Calcio, Pescara. INFO PERCORSO TIFOSERIA OSPITE VERSO STADIO DEL DUCA

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Di seguito alcune informazioni da parte delle forze dell’ordine, per indicare il migliore percorso possibile da svolgersi obbligatoriamente per raggiungere lo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli – aggiunge la nota pubblicata. Dall’Autostrada A14 prendere uscita San Benedetto del Tronto, di seguito imboccare il raccordo Autostradale 11 – superstrada Ascoli-Mare – e via Salaria S.S. 4 con uscita Rosara – si apprende dal portale web ufficiale. Proseguire in direzione Stadio Cino e Lillo del Duca fino a raggiungere area di parcheggio Circonvallazione Nord.

