Calcio, Pescara. INTERVISTA CON MEAZZI VERSO PESCARA – PIANESE

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Si avvicina la quarta giornata del campionato lega c now, con il Pescara che accoglie tra le mura amiche la sorpresa Pianese allenata dal pescarese Prosperi – precisa la nota online. Un banco di prova importante per le ambizioni dei BiancAzzurri dopo i recenti risultati, e che hanno ritrovato un rinvigorito Lorenzo Meazzi tra i protagonisti dell’ultima partita in casa del Rimini – aggiunge la nota pubblicata. “Non ci sono partite facili in Serie C. Bisogna scendere in campo pensando avversario dopo avversario e alla fine cercheremo capiremo il nostro potenziale per raggiungere il miglior obiettivo possibile”.Si avvicina la quarta giornata del campionato lega c now, con il Pescara che accoglie tra le mura amiche la sorpresa Pianese allenata dal pescarese Prosperi – precisa il comunicato. Un banco di prova importante per le ambizioni dei BiancAzzurri dopo i recenti risultati, e che hanno ritrovato un rinvigorito Lorenzo Meazzi tra i protagonisti dell’ultima partita in casa del Rimini – “Non ci sono partite facili in Serie C. Bisogna scendere in campo pensando avversario dopo avversario e alla fine cercheremo capiremo il nostro potenziale per raggiungere il miglior obiettivo possibile”.

Lo riporta un articolo pubblicato, oggi, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com