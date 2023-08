Calcio, Pescara. MISTER ZEMAN INCONTRA GLI STAFF GIOVANILI

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:

Mattina di confronto per gli staff del settore giovanile della Pescara Calcio, in compagnia di mister Zdenek Zeman per definire le linee guida del protocollo di lavoro di #CasaPescara – viene evidenziato sul sito web. Tanti gli argomenti affrontati, con un’unica grande tematica comune: la ricerca del miglior percorso sportivo da far svolgere ai ragazzi per una giusta crescita agonistica – si apprende dal portale web ufficiale. L’esperienza di mister Zeman e le tematiche affrontate dai vari allenatori giovanili, hanno reso il confronto davvero molto interessante, ricca di spunti di lavoro da svolgere su campo e la ricerca di una metodologia di lavoro comune da applicare nelle varie fasi di crescita dei giovani calciatori – precisa il comunicato. La riunione è stata anche l’occasione per conoscere per la prima volta tutti i vari staff giovanili biancazzurri, che hanno ben apprezzato i consigli di mister Zeman e mostrato tutto il loro entusiasmo per la nuova stagione agonistica ormai alle porte –

