Calcio, Pescara. NOTIZIARIO DOPPIA SEDUTA DI LAVORO PER I BIANCAZZURRI

- Advertisement -

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

Continua il lavoro dei #BiancAzzurri in vista della prossima sfida di lega pro PESCARA – TURRIS, in programma domenica 19 marzo allo Stadio Adriatico di Pescara, con inizio ore 14:30. Doppia seduta di lavoro con attivazione, tattica e partitella al mattino ed esercizi con attacco alla porta nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Continua il suo percorso di recupero Gyabuaa mentre rientra in gruppo Kraja – Sedute di terapia per Tommaso Cancellotti e attesa per un ulteriore consulto medico, dopo gli esami strumentali effettuati in mattinata in cui si riscontra una lesione al soleo – recita il testo pubblicato online. Domani prevista seduta di rifinitura al mattino – porte chiuse – presso lo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina e a seguire conferenza stampa del tecnico Zdenek Zeman presso Ekk Hotel.

Lo riporta un articolo pubblicato, nelle ultime ore, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com