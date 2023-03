Calcio, Pescara. NOTIZIARIO VERSO GELBISON – PESCARA

- Advertisement -

Prosegue la preparazione dei #BiancAzzurri in vista del prossimo impegno di campionato Lega Pro Gelbison – Pescara in programma Domenica 12 Marzo alle ore 14:30 – Stadio Raffaele Guariglia” di Agropoli – aggiunge la nota pubblicata. Doppia seduta di lavoro per il gruppo #BiancAzzurro al #DelfinoTrainingCenter con mattina dedicata alla forza, esercizi di aerobica, balzi e corsa ripetuta, mentre nel pomeriggio attivazione su campo ed esercitazioni di possesso palla e attacco alla porta – Rientra in gruppo Gozzi, mentre proseguono il loro percorso di recupero Pellacani, Kraja e Gyabuaa – si legge sul sito web ufficiale. Domani previsto riposo al mattino e lavoro nel pomeriggio – ore 15,30 – presso lo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si legge sul sito web ufficiale. In serata – ore 19:00 – i calciatori Sommariva, Palmiero e Kolaj, saranno ospiti del partner BiancAzzurro Vroom Auto Pescara presso Quebracho Steakhouse & Mixology

