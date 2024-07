Calcio, Pescara. NUOVE DIVISE PESCARA CALCIO FIRMATE JOMA SPORT

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Le nuove divise 2024/2025 di Joma per il Pescara Calcio Dopo l’annuncio della nuova partnership tecnica, Joma e il Pescara Calcio lanciano le prime divise con le quali il club italiano affronterà la stagione 2024/2025. Solo pochi giorni fa, lo #JomaTeam ha aggregato un’altra squadra: il Pescara Calcio – aggiunge testualmente l’articolo online. A seguito di questo nuovo accordo, il marchio ha presentato anche l’abbigliamento tecnico della linea allenamento e tempo libero che il club italiano utilizzerà nel corso della stagione 2024/2025. La realizzazione è frutto di un grande processo di collaborazione tra l’azienda e il club, il cui obiettivo è fornire il miglior materiale per aiutare i propri giocatori a raggiungere le massime prestazioni in tutte le competizioni – Inoltre, a dimostrazione dell’attenzione e dell’impegno di Joma nella cura del pianeta, le tre maglie del Pescara Calcio sono state realizzate in tessuto 100% riciclato – riporta testualmente l’articolo online. Le maglie che oggi vengono presentate sono il frutto del proficuo processo di collaborazione che da subito hanno contraddistinto la partnership tra Joma e Pescara Calcio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il risultato di questo stretto lavoro di collaborazione è uno stile elegante, abbinato ad una ricercatezza dei dettagli, per maglie che combinano al tempo stesso innovazione, tradizione e performance – La collezione 2024/2025 si completa con una vasta gamma di capi da allenamento e da passeggio – recita il testo pubblicato online. La nuova pelle del Delfino li riporta alle loro origini raccogliendo i loro principali segni distintivi: nella prima maglia spiccano il blu e il bianco, i due colori del club, impressi sull’iconico design a righe verticali – aggiunge la nota pubblicata. Sul blu è stato aggiunto un pattern in sublimazione che richiama le onde del mare, un altro tratto identificativo del Pescara Calcio – Inoltre, il suo elegante collo polo a costine incorpora all’interno il motto “Nú Sem’ Nú”. Sul retro del colletto, con un transfer ad alta densità, è stato inserito l’anno della fondazione del club: 1936. Per la seconda maglia è stato scelto il blu scuro, mentre La terza maglia torna ad essere rossa – si apprende dal portale web ufficiale. Entrambe le maglie sono caratterizzate da un tessuto finito in Jacquard che, oltre a favorire la traspirabilità, disegna sottili dettagli su tutta la maglia – Seguendo la stessa ispirazione della divisa da casa, graficamente sono state inserite delle onde ombreggiate su tutta la maglia – Lo scollo è a V, con doppia finitura, in cui trova spazio la scritta 1936, anno di fondazione del club, realizzato con tecnica embossed, mentre sul retro del colletto spicca il nome del club. Infine, lo stemma del club è realizzato in silicone – Questa tecnica agevola la vestibilità, il comfort della maglia e l’elasticità, contribuendo a migliorare le performance degli atleti – Delle magliette ecologiche per un pianeta sostenibile Joma, come marchio sportivo impegnato nella cura dell’ambiente, continua a puntare sull’uso di materiali ecologici e processi di produzione sostenibili in tutti gli equipaggiamenti ufficiali, come nel caso del Pescara Calcio – recita il testo pubblicato online. Per questo motivo queste maglie sono prodotte in tessuto 100% poliestere riciclato, il che le rende prodotti ECO. Questo tessuto viene creato da fonti riciclate, soprattutto da bottiglie PET, che vengono trasformate in materia prima per creare centinaia di metri di tessuto – riporta testualmente l’articolo online. In questo modo, si riesce a ridurre del 75% le emissioni di CO2, si evita l’uso di petrolio e si riduce l’inquinamento plastico del pianeta – si legge sul sito web ufficiale. Per quanto riguarda i benefici nell’esercizio fisico, il tessuto riciclato offre prestazioni ottimali ed è resistente, elastico e traspirante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I giocatori del Pescara Calcio raggiungeranno i loro obiettivi calcistici, con la consapevolezza di usare delle maglie che contribuiscono a preservare il pianeta – si apprende dal portale web ufficiale. Tecnologia all’avanguardia applicata alle maglie del Pescara Calcio 2024/2025 Joma, come marchio sportivo di riferimento, ha incorporato nell’abbigliamento del Pescara Calcio le caratteristiche tecniche più all’avanguardia – si apprende dal portale web ufficiale. Questo è il frutto di un grande investimento in R&S&I effettuato negli ultimi anni – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre, continua la scelta di Joma di offrire lo stesso prodotto fornito al club anche per le maglie gioco destinate alla vendita, affinché i tifosi possano indossare le stesse maglie che usano i propri beniamini: una scelta, questa, in cui il marchio Joma è pioniere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nelle zone di massima sudorazione, dove il giocatore ha bisogno di una traspirazione maggiore, il tessuto è stato trattato con il sistema MICRO-MESH, una tecnologia che garantisce traspirabilità ed un efficace rilascio del calore corporeo, aumentando la sensazione di comfort. Le cuciture sono piatte e realizzate con il sistema FLATLOCK, per evitare possibili sfregamenti sulla pelle – si apprende dalla nota stampa. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per garantire un comfort totale: tutti i loghi sono infatti applicati con il sistema JOMA SPORTECH, che prevede l’utilizzo di un materiale estremamente flessibile e resistente fissato al tessuto attraverso il calore, evitando così possibili sfregamenti, e migliorare così il comfort dell’atleta durante la fase di gioco – recita il testo pubblicato online.

