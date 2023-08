Calcio, Pescara. PESCARA – JUVENTUS NEXT GEN MIRABELLA DI NAPOLI

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Sarà Domenico Mirabella della sezione di Napoli a dirigere la prima partita dei #BiancAzzurri nel campionato Serie C Now 2023/2024, in programma sabato 2 settembre alle ore 2o:45 allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara, contro la Juventus Next Gen. Il fischetto partenopeo incontrerà il Pescara per la quarta volta nella sua carriera e verrà coadiuvato da Michele Decorato della sezione di Cosenza, Cosimo Schirinzi della sezione di Casarano e Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia – si legge sul sito web ufficiale.

