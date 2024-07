Calcio, Pescara. PINETO – PESCARA PRIMO TURNO ELIMINATORIO COPPA ITALIA

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Si rende nota la composizione dei raggruppamenti del Primo e Secondo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2024-2025. PRIMO TURNO ELIMINATORIO In ottemperanza all’art. 2, par. 2.1. del Regolamento della Coppa Italia Serie C 2024-2025 (Com. Uff. n.329/L del 28.06.2024), si riportano le 56 società ammesse al Primo Turno Eliminatorio e i relativi accoppiamenti determinati per sorteggio in data odierna presso la sede della Lega Pro Gruppo 3 Pineto, Giugliano, Vis Pesaro, Ternana, Latina, Ascoli, Pontedera, Casertana, Arezzo, Pianese, Perugia, Campobasso, Pescara, gubbio – aggiunge testualmente l’articolo online. Gara P20 PINETO – PESCARA domenica 11 agosto 2024 ore 21, Stadio Mariani-Pavone di Pineto MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PRIMO TURNO ELIMINATORIO Il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta – viene evidenziato sul sito web. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti – aggiunge la nota pubblicata. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno – Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”. SECONDO TURNO ELIMINATORIO vincente gara P20 vs vincente gara P17 ( Latina – Perugia)

