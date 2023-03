Calcio, Pescara. REPORT VERSO GELBISON – PESCARA

- Advertisement -

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Seduta di lavoro pomeridiana per i #BiancAzzurri allo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina in vista della prossima partita di Lega Pro Gelbison – Pescara in programma Domenica 12 Marzo con inizio ore 14:30. Lavoro di esercizio tattico attacco contro difesa con attacco alla porta divisi in due gruppo di lavoro, a seguire partita a tutto campo – riporta testualmente l’articolo online. Continuano il loro personale percorso di recupero Pellacani , Kraja e Gyabuaa – si apprende dal portale web ufficiale. Domani prevista doppia seduta di allenamento allo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina

