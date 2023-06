Calcio, Pescara. SUBBUTEO – CALCIO TAVOLO AL PESCARA LA PRIMA COPPA ABRUZZO

- Advertisement -

Nel cuore dell Stadio Adriatico “Sala Family” si è svolta la sfida derby tra Pescara e Chieti per la conquista della prima Coppa Abruzzo di calcio tavolo/subbuteo – L’evento patrocinato dalla FISCT Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo e dall’associazione di promozione OPS, organizzato dal Subbuteo Club Abruzzo Ves Gentes in collaborazione con Pescara calcio e Chieti Calcio, ha visto la partecipazione di “professionisti” in questa emergente disciplina agonistica, in un’iniziativa volta a promuovere lo sport calcio tavolo e la più tradizionale formula del subbuteo in un clima conviviale e divertente – Nella prima sfida, con la tradizionale formula del subbuteo, la prima partita tra il biancazzurro Di Vincenzo e il neroverde Di Francesco terminata 3-0, mentre nella seconda sfida, il biancazzurro Fedele batte il neroverde Di Michelangelo per 6 – 4 con una tiratissima sfida di calcio tavolo – aggiunge testualmente l’articolo online. PRIMA SFIDA | DI VINCENZO – DI FRANCESCO SECONDA SFIDA | FEDELE – DI MICHELANGELO Si ringrazia l’Assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli e il responsabile Stadio Adriatico Antonio Dau per la fattiva collaborazione –

