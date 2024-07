Calcio, Pescara. TERMINE DEL PERCORSO IN BIANCAZZURRO PER 6 CALCIATORI

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Pescara 1 luglio 2024 La Delfino Pescara 1936 ringrazia e saluta i calciatori Manuel Gasparini, Romano Floriani Mussolini, Gianmarco Cangiano, Federico Accornero, Salvatore Aloi e Andrea Capone, per il lavoro svolto in questi mesi in Biancazzurro e augura loro le migliori fortune sportive – si apprende dalla nota stampa. Con la presente la società ringrazia anche mister Emmanuel Cascione per la professionalità mostrata e augura buona fortuna per il nuovo percorso sportivo con il San Marino – recita il testo pubblicato online.

