Calcio, Pescara. TUTTE LE CURIOSITA’ DELLA PROSSIMA SFIDA ALL’ADRIATICO

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:

Sono 13 i precedenti tra Pescara e Arezzo in terra d’Abruzzo 7 vittorie biancazzurre (ultima 2-0 nella I Divisione Lega Pro 2007/08) 4 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2005/06) 2 successi toscani (ultimo 2-0 nella I Divisione Lega Pro 2008/09 giocata a Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. ). In casa i ragazzi di mister Zeman sono andati sempre a rete nelle ultime 10 partite, per un totale di 27 gol complessivi – precisa la nota online. Ultimo stop casalingo si registra contro il Foggia il 29 gennaio 2023. Con la vittoria contro la Juventus Next Gen per 3 a 1, mister Zeman ha ottenuto la sua vittoria numero 399 su una panchina professionistica di un club italiano (129 in serie A – 118 in serie B – 81 in serie C – 52 in coppa Italia maggiore e Lega Pro – 13 nelle coppe europee – 6 in altri tornei post-season) una storia iniziata a Licata nel 1983 con la prima vittoria datata 24 agosto 1983, Canicattì-Licata 0-3 in coppa Italia di serie C. L’Arezzo ha subito 4 reti nelle prime due giornate di campionato, due di queste, una per partita tra rimini e Carrarese, sono arrivate da calciatori subentranti dalla panchina – si legge sul sito web ufficiale. Arbitro della partita il signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, coadiuvato dai signori Andrea Cecchi della sezione di Roma e Andrea Pasqualetto della sezione di Aprilia; quarto ufficiale il signor Dario Acquafredda della sezione di Molfetta – si legge sul sito web ufficiale. Della partita si registra un solo squalificato, Pattarello in Casa Arezzo – aggiunge testualmente l’articolo online. FONTE FOOTBALL DATA

