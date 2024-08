Calcio, Pescara. UFFICIALE CRIALESE E’ BIANCAZZURRO; KOLAJ SALUTA IL DELFINO

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Football Club Crotone il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Carlo Crialese – si apprende dalla nota stampa. Percorso inverso per Aristidi Kolaj (classe 1999) che lascia il Pescara peri trasferisce al Crotone a titolo definitivo – recita il testo pubblicato online. La società adriatica ringrazia Aristidi Kolaj per il suo periodo in Biancazzurro e augura allo stesso le migliori fortune sportive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per Carlo Crialese un caloroso benvenuto in Casa Pescara – viene evidenziato sul sito web.

