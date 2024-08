Calcio, Pescara. UFFICIALE ERASMO MULE’ E’ BIANCAZZURRO

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, dalla società Unione Sportiva Avellino 1912, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Erasmo Mule’. Difensore centrale nato a Alcamo il 13 giugno 1999 è cresciuto calcisticamente nel Palermo, in carriera il classe ’99 ha vestito le maglie di Trapani, con cui ha conquistato una promozione in Serie B nella stagione 2018/19, Recanatese, Juve Stabia, Cesena, catanzaro Monopoli e Juventus next gen. L’ultima stagione lo ha visto impegnato con la maglia irpina da dove arriva in prestito con diritto di opzione a favore dei Biancazzurri – precisa il comunicato. Benvenuto in #CasaPescara Erasmo La Delfino Pescara 1936 comunica inoltre di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Cristian Tommasini e Simone Franchini alla società AS Gubbio 1910 a titolo definitivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ai due ex BiancAzzurri l’augurio delle migliori fortune sportive – recita la nota online sul portale web ufficiale.

