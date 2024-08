Calcio, Pescara. UFFICIALE LORENZO LONARDI E’ BIANCAZZURRO

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società FC Südtirol i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lonardi – precisa la nota online. Centrocampista nato a Verona il 10 febbraio 1999, calcisticamente cresciuto nell’Ambrosiana Calcio, esordisce in lega C con la Virtus Verona – Nello scorso campionato in serie B ha disputato con la casacca del Sud Tirol 14 gare in campionato e una partita di Coppa Italia Frecciarossa – viene evidenziato sul sito web. Benvenuto in #CasaPescara Lorenzo

Lo riporta un articolo pubblicato, oggi, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com