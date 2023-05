Calcio, Pescara. VERSO I PLAY OFF DAVIDE MEROLA

- Advertisement -

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:

Cresce l’attesa per i prossimi play Off di lega pro e Davide Merola in visita presso infobasic Pescara fa il punto in Casa Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. “Siamo una squadra forte e abbiamo recuperato tutti i giocatori, Siamo pronti per fare bene a questi play off senza temere nessuno”.

