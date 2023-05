Calcio, Pescara. VERSO I PLAY OFF FILIPPO PELLACANI

- Advertisement -

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

In visita presso Infobasic Pescara, il difensore Biancazzurro Filippo Pellacani fa il punto in Casa Pescara in vista dei prossimi play off di lega pro 2022 2023. “Cresce l’attesa, peccato per questo prolungamento dei play off, ma ci stiamo allenando per farci trovare carichi – aggiunge la nota pubblicata. Se manteniamo la giusta attenzione possiamo giocarcela con tutti – precisa la nota online. Vorrei vivere in campo gli spalti che ho visto contro il Catanzaro”.

Fonte: pescaracalcio.com