Calcio, Pescara. VERSO PESCARA – VITERBESE GIANLUCA GERMINARIO

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:

Si avvicina la sfida di Domenica Pescara – Viterbese, e il giovane #BiancAzzurro Gianluca Germinario, analizza l’attuale momento in #CasaPescara intervistato in occasione del convegno “Valori e Regole dello Sport” organizzato dalla società amica Asd Castrum Silvi – “A Crotone risultato ingiusto; il gruppo prova comunque ad uscire da questo periodo negativo con buone prestazioni e lavorando bene in settimana – Sono giovane, non mi aspettavo di più, a Pescara mi trovo bene e cerco di lavorare al meglio per sfruttare ogni minima occasione”.

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, oggi, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com