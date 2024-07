Calcio, Pineto. Il calendario della nuova stagione: impressioni

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Il calendario della nuova stagione: impressioni15 Luglio, 2024Questa mattina sono stati divulgati i calendari dei tre gironi della serie C. Il Pineto incontrerà per la prima giornata la Lucchese tra le mura amiche: “Iniziamo con una squadra consolidata – ha detto mister Cudini -: ha effettuato qualche cambiamento, ma ha un modo di pensare ben preciso – Però come ogni inizio sarà difficile, ma sarà anche un inizio curioso per quello che andremo ad affrontare – si apprende dalla nota stampa. Infondo ogni stagione è un’incognita”. “Ci piace pensare di poter esordire in questa nuova stagione davanti al nostro pubblico – ha detto il Ds Di Giuseppe – e iniziare con una vittoria sarebbe una grande iniezione di fiducia – si apprende dal portale web ufficiale. E’ sempre vero il presupposto che le dovremo affrontare tutte e poco cambia l’ordine con le quali le affrontiamo, ma sappiamo che la Lucchese è una realtà solida e dovremo fare una gara di grande attenzione”.

