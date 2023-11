Calcio, Pineto. Pineto-Perugia: biglietti locali in vendita

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

Pineto-Perugia: biglietti locali in vendita

17 Novembre, 2023

Saranno in vendita dalle 9.30 di questa mattina i biglietti per la tribuna locali per la gara Pineto Calcio – Perugia, valida per la quattordicesima giornata di campionato, che si giocherà sabato 18 novembre 2023 alle 16.15 allo Stadio “Pavone – Mariani” di Pineto – recita il testo pubblicato online. La capienza sarà ridotta per disposizioni delle autorità competenti, pertanto per l’occasione saranno acquistabili esclusivamente nella sede del Pineto Calcio – riporta testualmente l’articolo online. Match sponsor dell’incontro per “il ritorno a casa” sarà Rotopac, azienda di nastri adesivi, stampati, neutri ed ecologici, dove la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente sono i valori principali – aggiunge la nota pubblicata. A fine gara Rotopac premierà il Man of the match dell’incontro scelto dai giornalisti accreditati – SETTORE UNICO TRIBUNA CENTRALE COPERTA Intero 18,50 € + prev Ridotto Donna – Over65 – under 18 anni 13,50 € + prev Ridotto Under14 4,00 €

